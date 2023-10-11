بالصورة - أحمد زاهر يعايد مي عمر بعيد ميلادها بهذه الكلمات الجميلة

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري أحمد زاهر الفنانة المصرية مي عمر بمناسبة عيد ميلادها بصورة جمعتهما عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلق احمد على الصورة بكلمات من الحب قائلاً: "كل سنه وانتي طيبه يا ميمي يا قمر وعقبال مليون سنة".



وفي وقت سابق، توجّه أحمد زاهر بالتهنئة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها، اذ كتب لها على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "كل سنه وانتي اجمل حاجه حصلت لي في حياتي ربنا يخليكيي ليا ولبناتك،بحبك".

وكانت إحتفلت ليلى أحمد زاهر بعيد ميلاد شقيقتها الممثلة ملك أحمد زاهر بطريقة مميزة و بلحظات جميلة .

وشاركت ليلى أحمد زاهر مقطع فيديو لها يجمعها بشقيقتها ملك عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وظهرتا فيه بلحظات جميلة من الماضي جمعت بينهما، ولحظات جميلة وصور لهما معاً.

