خاص بالفيديو- ربيع الأسمر: "نحن في عصر لا أحد يمنح القوة للآخر" وليال عبود وسعد حمدان وغيرهما يعلّقان على "كون القوي"

ميرنا وليد - بيروت - تحظى أغنيات الفنان ربيع الأسمر بشهرة واسعة، واذا أردنا المرور على أرشيفه نذكر: "بنت الأكابر، اخد قرار، درس العشاق، يا ظالم، غلاك"، ومؤخرا "كون القوي" العمل الفني الذي يمتلك كل مقومات النجاح.



ربيع الأسمر احتفل بوصول "كون القوي" الى مليون و200 ألف مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد شهر من طرحها، قدّمت السهرة رئيسة تحرير موقع "الفن" الإعلامية هلا المر، وبداية مع النشيد الوطني اللبناني، بحضور العديد من أهل الفن نذكر الفنانة ليال عبود، نقيب الممثلين نعمة بدوي، الفنانة ميريام عطالله، المخرج عادل سرحان، الفنان عادل العراقي، الممثل سعد حمدان، المخرج بلال زيبارة، والفنانة رورو حرب.

تخلل السهرة وصلة راقصة فلكلورية لفرقة الباشا، موقع "الفن" تواجد في هذه السهرة وكان لنا هذا التقرير.