لطيفة تعيد نشر أغنية "إلى طغاة العالم" لدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعادت الفنانة لطيفة نشر أغنية "إلى طغاة العالم" لدعم الشعب الفلسطيني، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت لطيفة على الفيديو قائلة :"حسبي الله ونعم الوكيل، ألا أيها الظالم المستبد ... حبيب الظلام، عدو الحياة، سخرت بأنات شعب ضعيف ... و كفك مخضوبة من دماه، وسرت تشوه سحر الوجود ... و تبذر شوك الأسى في رباه".

أغنية "إلى طغاة العالم" من كلمات أبو القاسم الشابي، ألحان جمال سلامة.

ومن ناحية أخرى طرحت الفنانة لطيفة أغنية "سحابة صيف"، عبر قناتها بموقع "يوتيوب".

والأغنية من كلمات محمود سليمان وألحان عزيز الشافعي، في ثاني تعاون لها معه وتوزيع أحمد عادل.