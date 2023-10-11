دنيا عبد العزيز توجه رسالة لـ محمد منير في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا عبد العزيز، رسالة للكينج محمد منير في عيد ميلاده الذي وافق أمس الثلاثاء 10 أكتوبر.

ونشرت دنيا، صورة لها مع الكينج، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت الكينج".

ويعد محمد منير من مواليد إحدى القرى التابعة لمحافظة أسوان في عام 1951، وانتقل مع أسرته للعيش في مدينة القاهرة بعد غرق القرى النوبية بسبب مياه بحيرة ناصر التي خلفها السد العالي وراءه.

تخرج الكينج محمد منير من كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، واكتشفه الناشط الشيوعي الشهير زكي مراد فعرفه على الشاعر عبد الرحيم منصور، كما تعرف في نفس الوقت على الفنان أحمد منيب الذي غنى العديد من أعماله فيما بعد.

تعاون الكينج في أول ألبوماته (بنتولد) في عام 1978 مع الموسيقار هاني شنودة وفرقته، كما تعاون في ألبومات تالية مع فنان الجاز يحيى خليل وفرقته، وصار يحقق العديد من النجاحات حتى أمسى من أكثر المطربين شعبية حتى الآن، وتعد أنجح ألبوماته: (شبابيك، شيكولاتة، ممكن، من أول لمسة، في عشق البنات).

لم يقتصر عمل محمد منير، على الموسيقى فحسب، وإنما إمتد نشاطه كذلك إلى السينما والمسرح، حيث قدم عدد من الأفلام الهامة، من أبرزها "حدوتة مصرية، يوم مر يوم حلو، اليوم السادس، المصير، دنيا".