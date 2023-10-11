نانسي عجرم: "يارب تحمي فلسطين ولبنان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:
دعمت الفنانة نانسي عجرم الشعب الفلسطيني، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يارب تحمي فلسطين ولبنان وكل بلداننا العربية.. منستحق نعيش بسلام على أرضنا؟".
وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي"، صباح يوم 7 أكتوبر الجاري.
وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي هجوما وحشيًا على الشعب الفلسطيني وأسقطت عدد كبير من شهداء الشعب الفلسطيني.