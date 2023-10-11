فن ومشاهير

نانسي عجرم: "يارب تحمي فلسطين ولبنان"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

دعمت الفنانة نانسي عجرم الشعب الفلسطيني، بعدما أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

وكتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "يارب تحمي فلسطين ولبنان وكل بلداننا العربية.. منستحق نعيش بسلام على أرضنا؟".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي"، صباح يوم 7 أكتوبر الجاري.

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي هجوما وحشيًا على الشعب الفلسطيني وأسقطت عدد كبير من شهداء الشعب الفلسطيني.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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