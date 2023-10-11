نانسي عجرم: "يارب تحمي فلسطين ولبنان"

وشنت قوات الاحتلال الاسرائيلي هجوما وحشيًا على الشعب الفلسطيني وأسقطت عدد كبير من شهداء الشعب الفلسطيني.

محمد يوسف

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