"فيديو نادر".. كريم عبد العزيز يغني لـ ياسمين عبد العزيز "الهوى هوايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت قناة "art" لقاء قديم، جمع بين الفنان كريم عبد العزيز والفنانة ياسمين عبد العزيز عبر تطبيق "تيك توك".

وخلال اللقاء غنى الثنائي أغنية "الهوى هوايا" لعبد الحليم حافظ، وأغنية "عيني بترف" للفنانة ليلى مراد ونجيب الريحاني.

يذكر أن، آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل "ضرب نار" وشاركها البطولة زوجها الفنان أحمد العوضي، وعرض بموسم دراما رمضان الماضي 2023.

على جانب آخر، يستعد النجم كريم عبدالعزيز، لتجربة سينمائية جديدة بعنوان "الفرعون الأخير" تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.