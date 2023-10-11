"بصورة نادرة".. هكذا احتفلت ابنة عمرو دياب بعيد ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورة نادرة لها تجمعها بوالدها، احتفالا بعيد ميلاده.

ونشرت كنزي، الصورة، عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا بابي".

ويحتفل الفنان عمرو دياب اليوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ 62، وحرص عدد كبير من المتابعين على تهنئته.

وقدم عمرو دياب، عددا كبيرا من الأغاني والألبومات خلال مسيرته الفنية منها: "نور العين، قمرين، عودوني، تملي معاك" وغيرها.