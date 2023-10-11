أحمد رزق يكشف السر وراء فقدانه وزنه

كشف الفنان أحمد رزق سبب فقدانه للوزن، بشكل كبير في الفترة الأخيرة، إذ أشار إلى أن إصابته بـ السكر، جعلته يخضع لنظام غذائي معين، ومنعته من تناول بعض الوجبات، لذلك فقد وزنه، وأصبح حاليًا نظام غذائي يعيش به.

وتحدث أحمد رزق عن هذا الأمر، خلال تصريحات تلفزيونية له، قال فيها: فقدان لوزني ليس له علاقة بدور جديد أو شخصية أقدمها للجمهور، بل عملت نظام غذائي، بسبب إصابتي بسكر من الدرجة التانية، وكان لازم أخس، حاليًا شكلي أحسن وبقدر ألعب مع أولادي، ولم أخضع لأي عملية من أجل فقدان الوزن، بل خضعت للنظام صحي، وحاليا النظام الغذائي أصبح أسلوب حياتي، ولما ببوظ أكلي بتعب وبيحصلي مشاكل صحية كثيرة.

وفي سياق آخر، أكد أحمد رزق أن الجمهور هو أهم شيء في حياة الفنان، وهو من يصنع النجوم، معلقًا: إحنا من غير الجمهور منسواش حاجة، بنشتغل ونعمل كل حاجة عشانهم، إحنا من غيركم ولا نسوا، يا رب نفضل دايمًا نقدم لكم أعمال تعجبكم.

وكانت أعلنت إدارة مهرجان الاسكندرية للمسرح الدولي، إطلاق اسم الفنان أحمد رزق على الدورة الـ ثالثة عشر للمهرجان، كما أنه سيتم تكريم العرض المسرحي إيكاروس، من إخراج الفنان أحمد عزت، لحصوله على جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان، كما سيتم تكريم الفنان أحمد شوقي والفنان عماد خطاب، لما قدماه للمسرح طوال مشوارهم الفني.

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