إلهام الفضالة توجه رسالة إلى زوجها

وجهت الفنانة إلهام الفضالة، رسالة لزوجها الفنان شهاب جوهر، جاء مضمونها معبراً عن مدى امتنانها له لوقوفه بجانبها دائماً، إلى جانب المشاعر الأخرى التي حملتها هذه الرسالة، والتي كشفت عن الجانب العاطفي من إلهام الفضالة تجاه زوجها.

وشاركت إلهام، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" صورة تجمعها بزوجها شهاب، وكتبت قائلة: "ياسندي وظهري وروحي وقلبي".

أعمال درامية جمعت إلهام الفضالة وشهاب جوهر

وتعاونت إلهام الفضالة مع زوجها في أكثر من عمل درامي، ومن هذه الأعمال مسلسل "أمينة حاف2" حيث شكل هذا التعاون ثنائية مميزة خلال أحداث هذا العمل، وظهرت إلهام الفضالة بشخصية "أمينة" وشهاب بشخصية "سعد" الذي تزوجها بعد نجاح مخططه وهو الاستحواذ على أكبر قدر من ثرواتها، وتخلل العمل العديد من الأحداث الكوميدية.

وتعاون آخر جمعهما في مسلسل "حوبتي"، ومن خلاله جسدت إلهام شخصية "غرام" زوجة "ثنيان" الذي قدم دوره الفنان شهاب جوهر، والتي عاشت معه حياة هادئة وقصة حب كبيرة معه، ولكن خيانة مؤلمة تكون بداية سلسلة من المواقف المعقدة التي ستغير حياتها إلى الأبد.

وهناك ثنائية أخرى جمعت شهاب جوهر بإلهام الفضالة في مسلسل "من بعدي الطوفان"، الذي دارت أحداثه في إطار تيمة الانتقام الشهيرة والدراما، تقرر "أنيسة" إلهام الفضالة عقب خروجها من السجن، الانتقام من كل من أذاها، وتبدأ في استعادة حياتها التي سُلبت منها والبدء من جديد.

أما مسلسل "جنات" فتعاونت فيه إلهام الفضالة بشكل مختلف مع زوجها شهاب جوهر، حيث اكتفت بالمشاركة الإنتاجية دون أن يكون لها دور على الشاشة، وخلال أحداث المسلسل يعيش الفنان شهاب جوهر قصة حب تجمعه بالفنانة هبة الدري، وكشف عن هذا الأمر مؤلف العمل فهد البلوشي، الذي نشر صورة عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابه الرسمي بـ"إنستغرام"، جمعت بطلي العمل شهاب جوهر وهبة الدري، وكتب عليها تعليقاً، قال من خلاله "من ثامر إلى جنات.. أما بعد اتحدى كل من يراك أن يحبك بأسلوبي وطيشي وجنوني".

"خواتي غناتي" عمل درامي جديد لإلهام الفضالة

وتشارك الفنانة إلهام الفضالة في مسلسل "خواتي غناتي" والذي انطلق تصويره منذ أيام، وتدور أحداث هذا العمل في إطار لايت كوميدي به حبكة درامية،

ويشارك في هذا العمل بجانب إلهام الفضالة، شهد سلمان، منهم فيصل العميري، طيف، شهد ياسين، وآخرون، والعمل من إخراج سائد بشير الهواري، ومن تأليف جميلة جمعة.

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