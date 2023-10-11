بعد القاهرة ودبي.. “استوديوهات MBC” تحتفل بإطلاق فيلم “سكر” في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة دقيقة واحدة مضت التعليقات على بعد مصر ودبي.. “استوديوهات MBC” تحتفل بإطلاق فيلم “سكر” في الرياض مغلقة

متابعة بتجــرد: احتفلت “استوديوهات MBC” بإطلاق العرض الأول لفيلم “سكر” في الرياض – المملكة العربية السعودية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه العرض الأول للفيلم في كل من القاهرة ودبي.

وشهد العرض الأول للفيلم في الرياض حضور نجوم العمل وصُنّاعه، وحشد من أهل الصحافة والإعلام والفنانين ووجوه المجتمع والمدعوّين والضيوف، إلى جانب عدد من المدراء والتنفيذيين في “مجموعة MBC”.

وتخلّل الاحتفالية التي أقيمت في “موفي سينما – muvi cinemas” – بوليفارد الرياض، مرور نجوم العمل وصنّاعه على السجادة الحمراء أمام عدسات أهل الصحافة والإعلام، والتقاط الصور التذكارية والتفاعل مع الجمهور، قبل انطلاق العرض الأول للفيلم.

جدير بالذكر أن سلسلة أفلام “سكر” من إنتاج “مجموعة MBC”، فيما قامت شركة Aroma Productions بالتنفيذ السينمائي بإشراف لـ MBC STUDIOS، أما عرض الفيلم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيأتي عبر Empire Entertainment.