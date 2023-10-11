مهرجان بغداد الدولي للمسرح يُطلق دورته الرابعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق مهرجان بغداد الدولي للمسرح دورته الرابعة، الثلاثاء، تحت شعار “لأن المسرح يضيء الحياة” بمشاركة 20 عرضاً، من بينها 3 عروض عراقية و9 عروض عربية و8 عروض أجنبية.

وعقب الكلمات الرسمية لكل من وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، ورئيس المهرجان أحمد حسن موسى، عرض المهرجان على خشبة المسرح الوطني مسرحية “ترنيمة الانتظار” إخراج علي حبيب.

كما عرض المهرجان بعدها مسرحية “يا زارع البزرنكوش” لفرقة السراج المسرحية، والتي تتكون من 25 عضواً جميعهم من المكفوفين.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة المصرية سميرة عبد العزيز، والمخرج المغربي بوسلهام الضعيف، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان، والكاتب المسرحي القطري حمد الرميحي، والممثل الأردني محمد العبادي.

ومن العراق كرم كل من المخرج جواد الأسدي، والممثل عزيز خيون، والممثلة شذى سالم، والممثل محسن العلي، والممثلة سناء عبد الرحمن، والممثل جواد الشكرجي، والباحثة عواطف نعيم، والمخرج عقيل مهدي، والممثل مقداد مسلم، والكاتب فلاح شاكر، والممثل ميمون الخالدي، والمخرج غانم حميد، والمخرج مهند هادي.

وبجانب العروض الممتدة حتى 18 أكتوبر، ينظم المهرجان مؤتمراً فكرياً بعنوان (مشهدية الخطاب المسرحي الجديد.. ذائقة التلقي المعاصر وممكنات التجسيد) بمشاركة فنانين وباحثين ونقاد من العراق، الجزائر، سلطنة عمان، لبنان، مصر، تونس، والمغرب.

كما ينظم المهرجان ندوة فكرية بعنوان (المسرح العراقي في المهجر – قراءة تطبيقية) بمشاركة مجموعة من الفنانين العراقيين المقيمين بالخارج.