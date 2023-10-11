دنيا بطمة تكشف وجه ابنتها ليلى روز للمرّة الأولى.. فما المناسبة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة المغربية دنيا بطمة للمرّة الأولى عن وجه ابنتها الثانية ليلى روز من طليقها المنتج البحريني محمد الترك.

ونشرت بطمة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، صور الاحتفال بعيد ابنتها التي بلغت عامها الثالث، والذي اتسم بأجواء “باربي”، من جهة الزينة وقالب الحلوى زهري اللون المزيّن بوجه الدمية الشهيرة والحقائب وأدوات التجميل.

وقالت الأم السعيدة بابنتها: “وأخيراً العام الـ3… عيد ميلاد سعيد أميرتي الصغيرة ليلى روز… ماشاء الله”.

وشاركت دنيا بطمة صورة أخرى جمعتها بابنتيها مع التعليق: “”بناتي الحب الأول والأخير، الله يحفظكم لي حبيباتي غزل وليلى روز… يارب نشوفكم في أعلى المراتب… ويحفظ أولاد المسلمين جميعاً”.