أصالة تتجاوز هذا الرقم بأغنيتها "مارس ابريل" بعد أيام على طرحها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ما زالت الفنانة أصالة تحقق نجاحاً وتفاعلاً كبيراً بألبومها الجديد الذي طرحته بعنوان "لحقت نفسي" والذي تضمن أغنيات متنوعة، وقد لفت الأنظار عدد المشاهدات التي تمكنت أغنيتها "مارس ابريل" من حصدها وذلك بعد أيام فقط على طحها على يوتيوب، إذ تجاوزت الـ مليونين وسبعمئة ألف مشاهدة في غضون 10 أيام فقط وهذا دليل على استحسان المسمتعين لها.



أغنية مارس ابريل كتب كلماتها عليم وهي من ألحان نور عزّ العرب وتوزيع أحمد المغربي أما الميكس والماستر فلـ محمد صقر والإشراف عام لـ فائق حسن.

ويقول مطلعها :"لو وجعى زاد .. أنا هوجعه لو شوقى عاد .. أنا همنعه لو ع الطريق .. أنا هرجعه خلّى البعاد .. بقا ينفعه حيط .. بناه .. آذاه .. مُناه .. نرجعله ياه خيط .. مقطوع .. ممنوع .. دموع .. ورجوع ل دا دارس .. وجع .. جدع .. يدوق بقا وجعى انا مارس .. أبريل .. يونيو .. يوليو لآخر السنه..".