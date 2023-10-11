علياء بسيوني توضح توجيه أحمد سعد رسالة لها من خلال "بعتذرلك" وحقيقة عودتهما

ميرنا وليد - بيروت - نفت مصممة الأزياء المصرية علياء بسيوني أخبار عودتها إلى طليقها الفنان المصري أحمد سعد خصوصاً في أعقاب تحضير الأخير لأغنية جديدة له حملت عنوان "بعتذرلك" الأمر الذي أثار التكهنات إذ اعتبرها عدد من المتابعين بأنها إشارة لردجوعه إلى طليقته كما أنه سرت عدد من الشائعات حول تحسن الأمور بينهما وإمكان عودتهما إلى بعضهما البعض.



ونفت طليقة سعد أيضاً نيتها بالعودة إلى طليقها، حيث علّقت في تصريحات صحافية قائلة: "مفيش رجوع حصل بينا وكل اللي بيتقال شائعات". وأضافت علياء قائلة "أغنية بعتذرلك لأحمد سعد ملهاش علاقة بيا وممكن تكون دعاية".

وكان أحمد سعد قد أثار الجدل بعد مشاركته كواليس تسجيل أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "بعتذرلك" عبر صفحته الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي فتساءل بعض المعلقين ما إذا كانت مخصصة لطليقته علّه يعيد ترطيب الأدواء بينهما.