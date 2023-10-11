بالفيديو- سليم عساف يكسر النصف مليون بـ "قلبي حديد" في وقت قياسي

ميرنا وليد - بيروت - يحقق الفنان اللبناني سليم عساف نجاحاً كبيراً بأغنية "قلبي حديد" التي كتب كلماتها ولحنها، بينما وزعها موسيقياً سليمان دميان، وتعاون سليم بالكليب الخاص بالأغنية مع المخرج جاد شويري للمرة الثانية بعد أغنية "جمالو"، وتم التصوير بمناطق عديدة في مدينة برشلونة.
الاغنية تقترب من الـ600 ألف مشاهدة على يوتيوببعد ما يقارب الاسبوع على طرحها.
وتقول كلمات "قلبي حديد":
"حالي بدي إعشق حالي
إنتا ولا على بالي
ما عاد بدّي ياك
قلبي يلّي إنتا وجعتو
من إيدك ضيّعتو
صار لازم ينساك
أنا حدا تاني من الليلي
يقولو أناني يقولو مريض
قلبي الطيّب خلص محيتو".
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