بالفيديو- بكواليش مشاهد الأكشن..أحمد حاتم يحمس الجمهور لـ "حسن المصري"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد حاتم مقطع فيديو ظهر فيه كواليس تصوير فيلمه الذي يحمل إسم "حسن المصري" وذلك عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهر في الفيديو عدد من مشاهد الأكشن التي قام بها أحمد والتي تتضم حركات صعبة.



وفي وقت سابق، طرح أحمد حاتم البرومو الرسمي لأحدث اعماله، وهو فيلم "حسن المصري"، كما وكشف عن موعد طرحه في دور العرض، إذ علق قائلاً: "الإعلان الرسمي لفيلم حسن المصري، 4 أكتوبر في السينمات إن شاءالله".

فيلم "حسن المصري" بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، ديامون بو عبود ومراد مكرم، من إخراج سمير حبشي، وتم تصوير معظم مشاهد الفيلم في العاصمة اللبنانية بيروت.

