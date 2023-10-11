"من أصحاب أبويا".. أيمن بهجب قمر ينعى المخرج علاء محجوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الشاعر والمؤلف أيمن بهجت قمر، المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء بأحد المستشفيات.

وكتب قمر، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "لما بيتوفى حد من أصحاب أبويا المقربين بحس أنه بياخد معاه حتت كانت لسه فاضلة من أبويا، والنهاردة راح المخرج علاء محجوب كان من أقرب الناس، وله عندي ذكريات كتيرة جميلة .. البقاء لله وخالص التعازي للأسرة".

ياسمين محجوب "ابنة شقيق المخرج الراحل"، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)، انتقل إلى رحمة الله عمي الأستاذ علاء محجوب، والد سلمى محجوب ونسمة محجوب، برجاء الدعاء له بالرحمة و المغفرة"؟".

وأضافت: "ستقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري".

المخرج الراحل علاء محجوب، أخرج 3 أفلام ، وهي "عشماوي"، و "شاهد إثبات"، و"الرقص مع الشيطان"، وتمنى تقديم فيلم غنائي استعراضي تقوم ببطولته ابنته المطربة نسمة محجوب.