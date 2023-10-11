فن ومشاهير

"يا رب أنصر أخواتنا"..أحمد زاهر يدعم الشعب الفلسطيني

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان أحمد زاهر، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأليمة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ونشر زاهر، صورة لـ "علم فلسطين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا رب أنصر إخواتنا في فلسطين".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا