"يا رب أنصر أخواتنا"..أحمد زاهر يدعم الشعب الفلسطيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان أحمد زاهر، على دعم الشعب الفلسطيني بعد الأحداث الأليمة التي تعرض لها خلال الأيام الماضية.

ونشر زاهر، صورة لـ "علم فلسطين"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "يا رب أنصر إخواتنا في فلسطين".

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".

واستهدفت الضربة الأولى مواقع للاحتلال الإسرائيلي، ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، وتمكنت المقاومة الفلسطينية، من السيطرة على مستوطنات حدودية، فضلًا عن أسر عدد كبير من المستوطنين حتى الآن.

وقال القائد العام لـ"كتائب القسام"، محمد الضيف: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".