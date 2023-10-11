محمد رمضان عن حفله بأسوان: "المناسبات الوطنية تسعدني"

محمد اسماعيل - القاهرة - أعرب النجم محمد رمضان، عن سعادته بالمشاركة في اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر بحفل غنائي في محافظة أسوان هذا العام.

وقال رمضان، في تصريحات صحفية، إن مثل هذه المناسبات الوطنية تسعده كثيرا، متمنيا أن يجول جميع المحافظات المصرية والغناء فيها.

ووجه رمضان، الشكر لجمهوره بمحافظة أسوان عما شاهده من حب منهم له، مؤكدا أنه كان سعيدا للغاية بتواجده بينهم.

كما وجه أيضا الشكر لمنظمي الحفل والقائمين عليه للمجهود الكبير الذي بذلوه لخروج الحفل بهذه الصورة المبهرة التي تليق بمناسبة وطنية كبيرة ننتظرها كل عام.

وأقيم حفل محمد رمضان وفريق بلاك تيما باستاد أسوان الرياضي يوم 6 أكتوبر، وشارك في تنظيم الحفل شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ بالتعاون مع شركة "كورد" ، والحفل أقيم برعاية مجلس القبائل والعائلات المصرية الذي أطلق مبادرة "وطن واحد" بمحافظات شمال وجنوب سيناء وأسوان.

كما شاركت شو ميديا برودكشن أيضا في تنظيم حفلي رامي صبري وهايدي موسى بمدينة العريش، بالتعاون مع شركة "ديب".

يأتي ذلك تزامنا مع احتفالات مصر باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الـ 50، وفي إطار استمرار تفعيل الدور المجتمعي، ومشاركة أبناء الوطن في كل المناسبات.