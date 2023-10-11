أول منشور من رنا رئيس بعد انفصالها عن خطيبها

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة رنا رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، رسالة جديدة لها بعد انفصالها عن خطيبها.

وكتبت رنا رئيس، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام: "الله قادر على تغيير ما لا يتغير".

جاء انفصال رنا رئيس عن خطيبها يسري علي بعد مرور 10 أشهر على علاقتهما ببعض.

وقامت "رنا" بحذف جميع الصور التي تجمعها بخطيبها عبر حسابها على إنستجرام، كما ألغت أيضا متابعة حسابه على نفس التطبيق.

واستقبلت رنا رئيس، طلب الخطوبة من شريك حياتها ببرنامج "معكم" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، بصورة مفاجئة، إذ سألتها عن حالتها العاطفية، فأجابت الفنانة الشابة بأن هناك مشروع ارتباط قريب، وقبل أن تواصل حديثها خرج خطيبها من بين الجمهور المشارك في تصوير الحلقة، وعرض عليها الارتباط وقام بإحضار خاتم الخطوبة وارتدته رنا.