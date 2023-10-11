أحمد فؤاد سليم :إسرائيل أصبحت دولة في غفوة من الزمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال الفنان أحمد فؤاد سليم، إن إسرائيل ظهرت في غفلة من الزمن وأصبحت دولة وهي ليس لها تاريخ، مضيفًا: "سنة 1947 مكنش في دولة إسمها إسرائيل على الخريطة".

وأضاف "سليم"، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل كانت تنوي ضرب قطاع غزة قبل حدوث عملية "طوفان الأقصى"، مؤكدًا أن غزة شوكة في ظهر إسرائيل.

وأكد أن إسرائيل تدعي المظلومية، وتطالب الفلسطينيين بالبحث عن وطن آخر، رغم أنهم هم من اغتصبوا أرض فلسطين، متابعًا: "إسرائيل بتغلس على الفلسطينيين وبتمنعهم أنهم يروحوا الجوامع والكنائس وكل يوم بتقتل فيهم".

وتابع: "الاشكالية ديه ليها حل وهي تنفيذ إسرائيل للقانون ومواثيق الأمم المتحدة، لكنهم يرفضون ذلك وعندهم نية مسبقة أنهم لن يتركوا فلسطين".