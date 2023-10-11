شكرا لقرائتكم خبر عن صوت الدكتور مصطفى محمود يزين بداية حكايات "55 مشكلة حب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ حلقات حدوتة "ما تيجى نشوف" عن مسلسل 55 مشكلة حب، بطولة الفنانون هنا شبيحة وطارق صبرى وإسلام جمال ونهى عابدين ونبيل عيسى، بصوت الدكتور مصطفى محمود "فويس اوفر" عن مشاكل الحب والعواطف وخلافه بين البشر، خاصة أن المسلسل يضم عدد من الحكايات عن مشاكل الحب من كتابه 55 مشكلة حب، كما زين صوته أيضا بداية حكاية "الفريدو" بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى التي انتهى عرضها مؤخرا.



مصطفى محمود

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، وآخرون، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

وانتهت قناة ON من عرض حلقات حكاية "الفريدو" أولى حكايات المسلسل من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفناني، . وشارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.