شكرا لقرائتكم خبر عن رنا رئيس .. خطوات سينمائية بفيلم فى دور العرض وآخر فى الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل رنا رئيس تلك الأيام بنجاح فيلم "أولاد حريم كريم" للنجم مصطفى قمر، الذى يعرض حاليًا في السينمات، وحقق إقبالا من الجمهور، وحقق إيرادات وصلت إلى 8 ملايين جنيه.

وخلال أحداث الفيلم نجد علاقة حب بين "كريم" - تيام قمر، ورنا رئيس – أيلا وهى ابنة مصطفى قمر في الأحداث، وعندما قررت أيلا أن تعرف والدها مصطفى قمر على حبيبها كريم، رفضه واعتبره شاب طايش وتافه، ومع ظهور يوسف عمر "سيف" وتعرف على والدها في إحدى الصيدليات، تعرفا على بعضهما وأعجب به مصطفى قمر للغاية، خاصة أنه علم أنه طبيبا ورياضيا وبه كل المواصفات التي يتمناها لابنته.

وحاول مصطفى قمر أن يدخل سيف في حياة ابنته، وبالفعل نشأ بينهما إعجاب، ولكن تيام قمر دخل في مشاجرة مع سيف بسبب حبيبته أيلا، وفى نهاية الأحداث اختارت رنا رئيس حبيبها تيام قمر.

فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بشرى، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل وريهام عبد الغفور ، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم ، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.

كما تشارك رنا رئيس فى بطولة فيلم "أسود ملون" أمام النجم بيومي فؤاد، ومن المقرر عرضه في عيد الحب المقبل بدور السينما المصرية.

ويجسد بيومي فؤاد في فيلم أسود ملون دور طبيب نفسي متخصص في العلاقات العاطفية، وتشارك في بطولة العمل رنا رئيس التي تجسد دور مصممة حفلات زفاف.

يشار إلى أن الفيلم كان يحمل في البداية عنوان "المكلكعين" لكن تم تغييره من قبل الشركة المنتجة. أسود ملون فيلم رومانسي لايت كوميدي، ويشارك في بطولته بيومي فؤاد، أحمد فتحي، رنا رئيس، محمد كيلاني، عصام صاصا، ميس حمدان، إبرام سمير، محمود حافظ، منة عرفة، صبا الرافعي، طاهر أبو ليلة، من إخراج حسن البلاسي.