بعد احتفالها بخطوبتها 3 مرّات.. رنا رئيس تنفصل عن خطيبها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصلت الفنانة المصرية رنا رئيس عن خطيبها يسري علي، حاذفةً جميع الصور التي جمعتهما من حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وجاء فسخ الخطوبة بعد أقل من مرور سنة على انعقادها في شهر كانون الأول (ديسمبر) من عام 2022 الماضي، والتي احتفلت بها الفنانة رئيس ثلاث مرّات.

واحتفلت رئيس بخطوبتها للمرّة الأولى في برنامج “معكم” الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على cbc، حيث فاجأها خطيبها أثناء التصوير وتقدّم لها على الهواء، وبعدها أقامت حفلاً عائلياً بحضور أسرة العروسين لقراءة الفاتحة، ثم أقامت حفلاً حضره فنانون ومشاهير كثر، على غرار منة عرفة، ومحمد يسري وشقيقته هنا نجلا الفنان الراحل إبراهيم يسري، وكارولين عزمي، وهاجر الشرنوبي، وإسراء الصياد، وعزوز عادل.

يُذكر أنّ رنا رئيس شاركت أخيراً في بطولة فيلم “أولاد حريم كريم” إلى جانب الفنانين مصطفى قمر، بشرى، بسمة، تيام قمر، علا غانم.