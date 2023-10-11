لانا ديل ري بأوّل ردّ على اتّهامها بممارسة السّحر في حفلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دافعت المغنّية الأميركيّة لانا ديل ري عن نفسها، بعد اتّهامها بـ “ممارسة السحر” في حفل موسيقي أحيته أخيراً.

وقالت ديل راي، إنّها تعرف الكتاب المقدّس آية بآية أفضل ممّا تعرفه المرأة الّتي اتّهمتها بممارسة السحر، وأنّها تبعث طاقة خارقة، ممّا دفع جمهورها إلى دعمها بالرّغم من اتّهامات المرأة التي زعمت أنّ المغنّية الشّابّة استخدمت “طاقتها الشيطانية” لإثارة إعجاب الجمهور أثناء عرضها. وقالت المرأة، إنّ التعويذات التي تستخدمها المغنية ديل ري لجعل موسيقاها جذّابة، تدعو الشياطين إلى الجمهور. ودعت متابعيها للابتعاد عن المغنّية.

وقام مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أيضاً، بتضمين لقطات لرواد الحفلات الموسيقية الذين يبدون أنّهم يسقطون جميعهم في نفس الوقت في مهرجان موسيقي حديث لديل ري، بينما تواصل المغنّية أداءها على خشبة المسرح.

وفي حين أنكرت ديل ري إلقاء تعويذة على معجبيها، فقد حاولت مازحةً ذات مرّة أن تُلقي تعويذة على دونالد ترامب لإنهاء رئاسته، ممّا زاد من شكوك البعض حول استخدامها للسحر.