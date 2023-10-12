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شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم اسم الفنان الراحل محمود ياسين بحضور أسرته ونجوم الفن الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ويتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين، كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز؛ عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت. ويختتم الحفل بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين؛ درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.
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