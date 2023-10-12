فقد 50 كيلوجرام.. أحمد رزق يكشف سر خسارته الكبيرة للوزن الزائد.. شكله تغيّر 180 درجة! – (صورة)

كتب امير فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:54 صباحاً - كشف الفنان أحمد رزق، سر خسارة وزنه بشكل لافت للأنظار حيث ظن الكثير أنه خضع إلى عملية تكميم معدة، كانت السبب فى خسارة الوزن.

سر خسارة رزق لوزنه

وقال أحمد رزق ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح : لم أخضع إلى عملية تكميم المعدة كما يظن البعض، لكن الأمر كان عبارة عن نظام غذائي وصحى معين خضعت له بعد تعرضي للإصابة بمرض السكر من الدرجة الثانية.

وأضاف أحمد رزق : وجدت أن الأسلوب الغذائى والرجيم الذى خضعت له أفادنى كثير واستمريت عليه وأصبحت أكثر حركة ومرونة وأقوم بأشياء كان من الصعب القيام بها من قبل.

تكريم أحمد رزق

وتم تكريم أحمد رزق ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، الذى أقيم تحت شعار “مسرح بلا إنتاج”، وحملت الدورة اسم النجم السكندري أحمد رزق صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

وأضاف رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح، في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح جديد”، المذاع على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن المهرجان بدأ في عام 2008 بقصر التذوق في سيدي جابر، بمشاركة مجموعة من الشباب، ثم بدأ المهرجان في الخروج من القصر حتى يصل إلى مسارح أكبر.

وتابع أن شعار مسرح بلا إنتاج في الدورة الحالية يعتمد على بساطة الإنتاج أكثر من التكلف وصرف ميزانيات ضخمة على العروض المسرحية، مؤكدًا أن الفكرة لاقت نجاحا كبيرا، كما تم تحويل المهرجان إلى مهرجان دولي من الدورة السادسة حتى الدورة الثالثة عشرة، إذ استضاف خلال هذه الدورات أكثر من 30 دولة.

مسلسل لام شمسية

كما ينتظر الفنان أحمد رزق خلال الفترة المقبلة بدء تصوير مسلسله الجديد، «لام شمسية» بطولة الفنانة منى زكي، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، وتأجل العام الماضي، لانتشار فيروس كورونا المستجد، تأليف مريم ناعوم، إخراج كريم الشناوي.

مسلسل حضرة العمدة

من جهه أخرى بدأ أحمد رزق تصوير مشاهده في «مسلسل حضرة العمدة» استعداد لعرضه في موسم رمضان 2023، ويشاركه البطولة روبي وسميحة أيوب وبسمة ونهلة سلامة ومحمود عبد المغني، ومن تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمال أحمد رزق مسلسل “في يوم وليلة” وشارك فى بطولته داليا مصطفى، أيتن عامر، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ولاء الشريف، محمد عز، محمد مهران، حسنى شتا، محمد جمعة، عابد عنانى، أحمد كرارة، حسام فارس، جميل برسوم، لبنى ونس، مؤمن نور، هبة عبد الغنى وضيفا الشرف سوسن بدر وميرنا نور الدين وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.

أما فى السينما فكان آخر ظهور لأحمد رزق في “فيلم 200 جنيه” الذى عرض العام الماضى، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين ويعتمد على البطولة الجماعية حيث يضم إسعاد يونس، هانى رمزى، ليلى علوى، غادة عادل، خالد الصاوى، أحمد آدم، أحمد السعدنى، مى سليم، ملك قورة، أحمد السعدنى، دينا فؤاد، محمود حافظ وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد السقا.

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