رحيل والد نجمة ستار أكاديمي “نسمة محجوب”… والمفاجأة بهويته فنان شهير جدًا!!

كتب امير فتحي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:54 صباحاً - سادت حالة من الحزن في الوسط الفني بسبب رحيل والد المطربة نسمة محجوب المخرج علاء محجوب.

موعد وجنازة علاء محجوب

أعلن الفنان علي الألفى عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن وفاة المخرج علاء محجوب والد المطربة نسمة محجوب قائلا وفاة والد الصديقة نسمة محجوب والصديقة سلمى محجوب وحما صديقي شادي الحلواني، الله يرحمه ويصبر محبيه.

ومن المفترض أن يتم تشييع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري في منطقة السادس من أكتوبر.

معلومات عن علاء محجوب

يذكر أن المخرج علاء محجوب من مواليد عام 1952 وقام بإخراج ثلاثة أفلام روائية والعديد من الأفلام التسجيلية والبرامج التلفزيونية بالإضافة للكثير من الإعلانات.

نسمة محجوب

الجدير بالذكر أن نسمة محجوب قدمت العديد من الأغاني التي أحبها الجمهور من بينهم تتر مسلسل “ليالي أوجيني” وهو من بطولة ظافر العابدين، أمينة خليل، إنجي المقدم، مراد مكرم وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف سماء أحمد عبد الخالق ومن إخراج هاني خليفة

اشتهرت ايضا بغناء أغنية “يا محروسة” والتي قامت بغنائها في فيلم “الكنز” لمحمد رمضان، ومحمد سعد وغيرهم نخبة من النجوم

شاركت نسمة محجوب في مهرجان “القلعة للموسيقى والغناء” وقامت بغناء باقة من أجمل أغانيها التي أحبها الجمهور.

يُذكر أن المطربة الشابة نسمة محجوب، طرحت أحدث أعمالها الغنائية أغسطس الماضي، والتي تحمل اسم “الوقت يعدي” عبر قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وهي من كلمات مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع ماهر الملاخ.

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