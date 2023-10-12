بالصورة - من الساحل الشمالي.. فيفي عبده تتألق بجمالها وتسحر الجمهور على الشاطئ

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية فيفي عبده بأخر غطلالة لها من الساحل الشمالي بصورة نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت فيفي بلوك رائع إرتدت فيه فستلن واسع باللون الفوسية المموج ذاد أكمام طويلة مكشوف الأكتاف، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج رائع اظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، فاجأت فيفي عبده المتابعين على صفحتها على تيك توك، خلال تواجدها بشكل مباشر على الهواء مع 4 متابعين، وخلال تكلمهم معاً راحوا يمازحون بعضهم البعض، الا ان فيفي نسيت ان هذا الحديث يحصل أمام عدد كبير من المشاهدين، وتلفظت بعبارة خادشة للحياء الى احدى المشتركات معها في اللايف، وقالت: "انت يا بنت الـ* "، ما فاجأ المتابعين من هذا التصرف، الا ان البعض رأى انها كانت تتصرف بعفوية تامة، ولا يجب انتقادها لانها ليست خبيرة في لعبة السوشيال ميديا.

