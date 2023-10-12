بالصورة- في يوم ميلاده..دنيا عبد العزيز تعايد محمد منير بكلمات من الحب

ميرنا وليد - بيروت - عايدت الممثلة المصرية دنيا عبد العزيز الفنان المصري محمد منير بمناسبة عيد ميلاده بصورة تجمعهما نشرتها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت دنيا على الصورة معبرةً عن حبها لـ منير بالقول: "كل سنة وانت الكينج".



وفي وقت سابق، علقت دنيا عبد العزيز على وفاة زميلها الممثل المصري الراحل محمد فريد، ونشرت صورة تجمعهما، وقالت: "إنا لله وإنا اليه راجعون ، الفنان محمد فريد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك على قد طيبة قلبك".

وكان توفي الممثل المصري محمد فريد بعد صراع مع المرض، فقد كشفت ابنته ناهد تعرضه لأزمة صحية، وذلك في منشور لها عبر حسابها.

وكتبت ناهد محمد فريد: “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

