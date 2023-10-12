بالفيديو- "صابر"..إليكم أحدث اعمال دانا حوراني الغنائية

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة اللبنانية دانا حوراني أحدث أعمالها وهي أغنية تحمل إسم "صابر" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "صابر" هي أغنية هادئة تحتوي على عدد من اللوحات الفنية الراقصة التي تشارك فيها دانا بالغضافة غلى الكلنات التي تتحدث عن الصبر في الحياة وعن صبر القلب.

وتقول كلمات الأغنية:

لو في أمل، ضد الزمن

إمحي اللي صار ما أبعد عنك

ننسى الزعل، ننسى الحزن

ناخذ قرار إرجع لحضنك

بقدم لك كل شي عندي

يا أغلى حدا عندي

لآخر لحظة بغني

أنا قلبي صابر، صابر، صابر

يا اللي صابر، صابر، صابر، صابر

أنا قلبي صابر، صابر، صابر

يا اللي صابر، صابر، صابر، صابر

بوقتها يا ريت، كانت هنية

تركتك فليت (فليت) الحق عليّ

ما راح إنساك، ولا راح فيق

كمل بلاك ماني قوية

بقدم لك كل شي عندي

يا أغلى حدا عندي

لآخر لحظة بغني

أنا قلبي صابر، صابر، صابر

يا اللي صابر، صابر، صابر، صابر

أنا قلبي صابر، صابر، صابر

يا اللي صابر، صابر، صابر، صابر

بوقتها يا ريت

يا اللي صابر، صابر، صابر، صابر

بوقتها يا ريت