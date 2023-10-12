مايا دياب وناصيف زيتون وكريستينا صوايا يتمنون الأمان لشعوب فلسطين وسوريا ولبنان

ميرنا وليد - بيروت - ستخدم المشاهير وخصوصاً الفنانون منصات التواصل الإجتماعي للتعبير عن آرائهم في ما يحصل حالياً في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في فلسطين وكذلك سوريا وإمكان انفلات الوضع الأمني في لبنان وعلى كل هذه الجبهات.



وقد علقت الفنانة اللبنانية مايا دياب متمنية أن لا نصل إلى احتمال نشوب حرب على لبنان وكتبت في صفحتها الرسمية :"يا رب ارحم عبادك نحن شعوب ملّت الاوجاع لبنان فلسطين ..نسألك يا رب".

أما ملكة جمال لبنان السابقة والفنانة كريستينا صوايا فكتبت مستاءة من الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين :"بس يلي عم بيصير من مجازر و إبادة بحق الأبرياء من اي دين او طائفة كانوا على أرض فلسطين هيدا مش حرام؟؟؟ مش هيك بيكون السلام بإلغاء الآخر !!! وين الاتحاد الأوروبي ما بيدين يلي عم بيصير بحق الأطراف كلها ؟".

أما الفنان ناصيف زيتون فكتب :"يا رب دخيل عطفك و رحمتك تحمي بلادنا و اهلنا و شعبنا من كل شر، فلسطين و سورية و لبنان تعبوا و تعبوا كل اهلها و ناسها. بحقلنا نعيش و نشوف خير وسلام الله يحمي الجميع".