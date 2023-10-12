ديميت أوزديمير وانجين اكيوريك بأوضاع رومانسية-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للنجمين التركيين ديميت اوزديمير و انجين اكيوريك من كواليس مسلسل اسمي فرح الذي يعرض على قناة فوكس في موسمه الثاني، كل أربعاء وقد بدأ عرضه في يوم 27 سبتمبر.



وقد تناول الموسم الأول قصة الأم العزباء فرح من أصول إيرانية التي هربت إلى تركيا من أجل ابنها كريم شاه الذي يعاني من مرض مناعي خطير، لتجد نفسها شاهدة على جريمة قتل قام بها رجل العصابات طاهر، ويحاول الأخير ان يبقي فرح صامتة من خلال مراقبتها والظهور بحياتها بشكل مستمر حتى يقع في حبها.

يظهر الإعلان التشويقي للمسلسل في جزئه الثاني صراعاً جديداً بين طاهر وشخصية بهنام بعد انتقال فرح وابنها للعيش في قصر الأخير/ وعدم تقبل طاهر لخسارة عائلته بعد خروجه من السجن، وحرصه على استردادهما متحديًا كل الظروف، كما يكشف عن تحول كبير في حياة فرح بعد انتقالها إلى القصر.