أحدث ظهور لشقيقة رامي صبري .. والأخير يغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الفنان رامي صبري، عن أحدث ظهور له بصحبة شقيقته الصغرى "ريم" داخل الطائرة خلال توجهما إلى دبي.

ونشر رامي، صورته مع شقيقته، عبر حسابه على إنستجرام، وأغلق خاصية التعليقات، وعلق: "إلى دبي مع أختي الصغيرة".

وأعلن رامي صبري في وقت سابق، عن تأجيل حفله الغنائي في الأردن، تضامنا مع الشعب الفلسطيني. وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "تضامنًا مع شعب فلسطين الحبيبة.. تم تأجيل حفلة ليالي بالأردن والذي كان من المقرر احيائها بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢٣".

يذكر أن، "رامي" فاز مؤخرًا بجائزة "أفضل مطرب عربي" ضمن فعاليات مهرجان العراق الدولي بدورته الأولى بحضور نخبة من النجوم المصريين والعرب.