فيفي عبده أمام البحر ومادلين مطر جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

مادلين مطر

شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللون الذهبي.

هيدي كرم

الفنانة هيدي كرم، نشرت صورة أنيقة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ظهرت الفنانة فيفي عبده، أمام البحر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" أثناء استمتاعها بـ العطلة الصيفية، وعلقت: "صباح الخير.. صورة جديدة من الساحل الشمالي"، وظهرت مرتدية فستان باللون الوردي.

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلق: "الله حافظ".

ملك قورة

خطفت الفنانة ملك قورة، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان باللون الأحمر.

هنا شيحة

شاركت الفنانة هنا شيحة، متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام" وظهرت بإطلالة صيفية أنيقة، وعلقت: "لا تقلل من شأني لمجرد أنني أرتدي اللون الوردي".

أحمد زاهر

شارك الفنان أحمد زاهر، صورة له برفقة الفنانة مي عمر عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام، احتفالا بعيد ميلادها، وعلق: "كل سنة وانتي طيبة يا ميمي يا قمر وعقبال مليون سنة".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، صورة لها برفقة قطتها، ونشرت الصورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عيد ميلاد سعيد".

آية سليم

شاركت الفنانة الشابة آية سليم، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" عبر خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال وبدون مكياج.

أسما إبراهيم

خطفت الإعلامية أسما إبراهيم، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة رقيقة مرتدية فستان باللون البيج.