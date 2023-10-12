ياسمين صبري ترد على إحدى معجباتها: "قلبي لا يتحمل مشاهد العنف"

محمد اسماعيل - القاهرة - ردت الفنانة ياسمين صبري، على رسالة من إحدى معجباتها، بشأن موقفها من الأحداث التي تجري في فلسطين حاليا مع العدو الصهيوني الإسرائيلي.

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على إنستجرام، ردا على متابعة لها: "والله أنا أدعم وأدعي وأتمنى السلام، وقلبي لا يقدر يتحمل مشاهد العنف والتعنيف.. صدقيني".

وجاءت في رسالة إحدى متابعات ياسمين، التالي: "ياسمين يتابعك 23 مليون متابع، أنشري أي شيء عن فلسطين، أنت امرأة ذكية وجميلة.. يمكنك التحدث بأكثر من لغة، وأنا متأكدة من أن الناس يحبونك كما أنت.. استخدمي هذه القوة وأنشري الوعي حول هذا الأمر، واستخدمي منصتك القوية للدفاع عن دينك".

وكانت ياسمين صبري، ظهرت مؤخرا بالحجاب في أحدث إطلالة لها خلال تواجدها في أبو ظبي.

ونشرت ياسمين، فيديو لها خلال تواجدها داخل جامع الشيخ زايد، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "

شكرا جزيلاً حكومة ابو ظبي و دائرة الثقافة والسياحة - ابو ظبي علي الدعوة الجميلة لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير.. شكرا جزيلا على طيبة أخلاقكم، زيارة تسعد العين والروح".

يذكر أن، ياسمين صبري تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "أبو نسب" الذي تشارك في بطولته مع الفنان محمد عادل إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد فيلمي "جحيم في الهند" و "ليلة هنا وسرور".