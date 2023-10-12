بمناسبة عيد ميلاده.. جنا عمرو دياب تكشف عن شات محادثة بينهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، عن المكان الذي قضى فيه والدها عيد ميلاده.

ونشرت جنا، "شات محادثة" جرى بينها وبين والدها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

ووجهت "جنا" التهنئة لوالدها بعيد ميلاده وهو ما أظهرته المحادثة التي جرت بينهما، قالت فيها: "عيد ميلاد سعيد بابا، أنا بحبك.. بتعمل إيه النهاردة؟".

ورد عمرو دياب، على رسالة ابنته جنا، قائلا: "في الاستديو".

وتعد "جنا" هي ابنة عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، قبل انفصالهما وزواجه من زينة عاشور، لينجبا كنزي وجنا وعبدالله.

جنا عمرو دياب كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية".