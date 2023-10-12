شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى جو جوناس وطليقته صوفي تيرنر يتوصلان لـ "حل ودي" فى معركة الحضانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل المغنى العالمى جو جوناس وطليقته الممثلة العالمية صوفي تيرنر إلى اتفاق بشأن حضانة ابنتيهما، وفقًا لوثائق المحكمة التي حصل عليها كل من موقع Page Six وTMZ، يعتقد الزوجان المنفصلان أن "الحل الودي بشأن جميع القضايا بينهما وشيك" بعد بدء وساطة لمدة أربعة أيام، وتم التوصل إلى اتفاق مؤقت لبقية العام الجارى.

في بيان مشترك عبر مجلة People، قال الزوجان: "بعد وساطة مثمرة وناجحة، اتفقنا على أن يقضي الأطفال وقتًا متساويًا في المنازل في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ونحن نتطلع إلى أن نكون آباء مشاركين رائعين."



جو جوناس وصوفي تيرنر

ووفقا للتسوية، سيبقى أطفالهم مبدئيا مع والدتهم في الفترة من 9 إلى 21 أكتوبر الجارى، وسيسمح لها بالسفر في جميع أنحاء الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، ومن ثم ستبقى الفتيات مع والدهم حتى 2 نوفمبر المقبل، وستستمر الحضانة بينهما حتى 7 يناير 2024 وسيتم أيضًا تقسيم العطلات.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت تورنر في وقت سابق التماسًا في مانهاتن الشهر الماضي، مدعيًا أن ابنتي الزوجين "تم الاحتفاظ بهما بشكل غير قانوني" في "مدينة نيويورك من مكان إقامتهما المعتاد في إنجلترا".

وبحسب الالتماس، وافقت تورنر على أن يعتني جوناس بابنتيهما أثناء قيامه بجولة مع فرقته The Jonas Brothers في الولايات المتحدة في يوليو الماضى، بسبب التزاماتها بتصوير مسلسل جديد في المملكة المتحدة.

وزعمت تيرنر، التي خططت للعودة إلى إنجلترا الشهر الماضي مع الأطفال، أن جوناس رفض تسليم جوازات سفر الأطفال عندما حاولت استلامهم.

وقد عارض ممثل جوناس منذ ذلك الحين العديد من الادعاءات الواردة في الملف، بما في ذلك الادعاءات بأن تيرنر اكتشف طلاقهما "من خلال وسائل الإعلام" الشهر الماضي.

واتفقا في النهاية على إبقاء طفليهما الصغيرين مؤقتًا في نيويورك.