شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تصور مشاهدها في ديكور منزلها بحى شبرا بمسلسل "صوت صورة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة حنان مطاوع تصوير مشاهدها في مسلسل "صوت صورة" الذى تقدم بطولته في موسم الأوف سيزون، والمقرر عرضه على شاشة dmc يوم السبت المقبل 14 أكتوبر الجارى، من إخراج محمود عبد التواب، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج اروما استديوز، حيث تصور حنان برفقة ولاء الشريف ووالدها وعدد آخر من الممثلين في ديكور منزلها بحى شبرا .

ومن المقرر عرض "صوت وصورة" على شاشة dmc، وهو مكون من 30 حلقة، وطرح القائمون على مسلسل "صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال العمل المقرر انطلاق عرضه يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر على قناة dmc الساعة 8 مساء، على أن ينطلق العرض على منصة Watch it قبل العرض التليفزيونى بـ 24 ساعة.



صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، صدقى صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور الأحداث حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومساوئها وكيفية تأثيرها على المجتمع ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية، حيث تجسد حنان مطاوع شخصية سيدة مكافحة متزوجة من وليد فواز الذى يترك لها كل مصروفات المنزل وتتسبب وسائل التواصل الاجتماعى في مشاكل كثيرة بحياتهما.