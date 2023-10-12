شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: أؤيد ترشح الرئيس السيسى لأنه الأصلح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة لـ ”الخليج 365” أنا بحب الرئيس السيسى وكفاية انه خلصنا من كابوس الاخوان وانقذنا من الفوضى، واستكمل تصريحه قائلا: "لازم ادعمه ونقف معاه كلنا لانه هو الأصلح وعشان يكمل إنجازاته وأن شاء لله البلد هتبقى معاه أفضل وأجمل".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.
وشهدت مؤخرا مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .
وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.
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