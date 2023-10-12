شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة: أؤيد ترشح الرئيس السيسى لأنه الأصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حكمدار الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة لـ ”الخليج 365” أنا بحب الرئيس السيسى وكفاية انه خلصنا من كابوس الاخوان وانقذنا من الفوضى، واستكمل تصريحه قائلا: "لازم ادعمه ونقف معاه كلنا لانه هو الأصلح وعشان يكمل إنجازاته وأن شاء لله البلد هتبقى معاه أفضل وأجمل".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" في العاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.