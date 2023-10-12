شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوستر أبطال مسلسل "ورق التوت" قبل عرضه السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "ورق التوت" عمليات الدعاية الخاصة بالعمل وذلك قبل انطلاق عرضه على قناتى cbc و cbc دراما يوم السبت المقبل الموافق 14 أكتوبر، حيث طرحت الشركة البوسترات الدعائية المنفردة لأبطال المسلسل، وتصدر كل فنان بوستر بمفرده، وذلك بعد طرح البوستر الرسمي والذى ضم جميع الأبطال.

ويعرض المسلسل على قناة cbc من السبت للأربعاء الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 3 صباحاً، وعلى قناة cbc دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4 مساء، كما يعرض العمل بالتزامن على منصة watch it.

مسلسل "ورق التوت" بطولة شريف سلامة، أسماء جلال، خالد أنور، ثراء جبيل، اية سليم، محمد كيلانى، سلوى عثمان، جمال عبد الناصر، نور النبوى، عمرو صالح، سلوى محمد على، صفاء جلال، سمر علام، تميم عبده، معتز هشام، سما إبراهيم، مصطفى منصور، يارا جبران، تامر مجدى، محمد ناصر، رضوى جودة، يوسف الاسدى، تقى حسام، وتأليف عبادة نجيب وإخراج حسام على.

تدور أحداث المسلسل في مكان واحد وهو الأكاديمية العليا للفنون المسرحية، في إطار دراما متشابكة في زمن تسعة أشھر، ليواجه كل من الأبطال ما لم یتوقعه، ونكتشف من خلال القصة الخلفيات الاجتماعیة لكل منهم، ويعالج العمل بعض القضايا الحساسة منها الختان، العنف المنزلي، تحدید النسل، الجھل، الاضطراب النفسي، التنمر، التحرش الجنسي ومشاكل الطبقیة وغيرها.



شريف سلامة

اسماء جلال



خالد انور



ثراء جبيل

محمد كيلانى



اية سليم



مصطفى منصور



معتز حسام



ليلى عربى



يارا جبران



تقى حسام



طارق عبيد



يوسف الاسدى



محمد ناصر