بالصورة- جاستن بيبر يحرج نفسه ويطالب بالصلاة لـ إسرائيل وبعدها يمحو منشوره

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان الأميركي جاستن بيبر صورة كتب عليها "الصلاة من أجل إسرائيل" فوق صورة لغزة، وأعرب بيبر عن قلقه من إراقة الدماء في إسرائيل وفلسطين.



ونشر الفنان على صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "نصلي من أجل إسرائيل" وأرفق صورة من الجبهة الحربية، ولكن، ولسوء حظه، فإن الصورة التي استخدمها كانت من وكالة أسوشيتد برس، وأظهرت قسماً مدمراً من قطاع غزة.

وسرعان ما قام بحذف الصورة وحمّل قصة أخرى بعنوان "الصلاة من أجل إسرائيل" ولكن بخلفية واضحة، وكتب بيبر أيضًا في منشور منفصل: "يبدو لي أن تشويه سمعة كل الفلسطينيين أو كل الشعب الإسرائيلي أمر خاطئ. لست مهتماً باختيار أحد الجانبين، لكني مهتم بالوقوف إلى جانب العائلات التي أُخذت منا بوحشية".

وعلى الرغم من أنه كان من الممكن أن يحذف منشوره بسرعة، إلا أن بعض متابعيه البالغ عددهم حوالى 300 مليون احتفظوا بالمنشور.

وقال أحد المتابعين: "إنه أمر محرج للغاية. إذا كنت لا تعرف ما الذي تتحدث عنه، فلا تتحدث على الإطلاق".

وأضاف آخر: "إن نشر جاستن بيبر "الصلاة من أجل إسرائيل" باستخدام صورة لغزة مدمرة هو في الواقع جنون".

وكتب ثالث: "هذا يوضح أن معظم المشاهير ليس لديهم أي فكرة عما يدعمونه أو ينشرونه أو يتحدثون عنه".