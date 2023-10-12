فارق العمر بين ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا بيكهام .. بكم سنة تكبره؟

ميرنا وليد - بيروت - يتصدر لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام الترند بعد طرح الوثائقي الخاص بحياته والتي تم الكشف فيها عن العديد من تفاصيل حياته العملية والخاصة خصوصا انه متزوج منذ عام 1999 من المغنية ومصممة الأزياء الشهيرة فيكتوريا بيكهام ولديهما معاً 4 أولاد.



ويتساءل البعض عن فارق السن بينهما اذ ان فيكتوريا تكبر زوجها فهو مولود في 2 ايار/ مايو 1975 اي يبلغ من العمر 48 عاماً بينهما هي من مواليد 17 نيسان/ أبريل 1974 اي انها تكبره بحوالي عام واحد فقط.