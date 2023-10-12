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ميرنا وليد - بيروت - قد يظن البعض ان بدايات الممثلة المصرية زينة رضا كانت الى جانب الفنان المصري تامر حسني بعدما شاركت في كليب اغنية "قرب حبيبي" ومن ثم اشتراكها بالاعمال التمثيلية العديدة والافلام الا ان الحقيقة ان بدايتها كانت كومبارس في كليب الفنان حكيم بأغنية "افرض مثلاً" ولم تلعب وقتها بطولة الكليب بل كانت الممثلة أميرة فتحي ووقتها شاركت زينة في الكليب على انها صديقة البطلة الرئيسية للعمل.
وتظهر في الكليب الذي طرح قبل سنوات عديدة بشكلها في بداياتها وينقسم الجمهور بين من رآها تغيرت وبين من رآها مثلما كانت من قبل.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة كانت كومبارس في كليب هذا النجم الشهير.. وهكذا كان شكلها - بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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