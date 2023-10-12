عبير صبري عن حياتها الزوجية: "الخطوط الحمراء"

ميرنا وليد - بيروت - إنتقدت الممثلة المصرية عبير صبري المشاهير الذين يتناقلوا أخبار إنفصالهم على صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، معربة عن استيائها منهم، مشيرة أنها لا تُفضل الحديث عن الحياة الشخصية والزوجية أمام الجميع، وتعتبر ذلك ضمن "الخطوط الحمراء".



وقالت عبير، خلال لقاء لها مع الإعلامي عبد العزيز أحمد مع إنها تعتبر "الترند" هو مفتعل وهدفه الأساسي الحديث عنهم وتناقل أخبارهم، مضيفة: "اللي بيفتعل تريند غلبان، انت هتزيد ايه لما الناس تتكلم عنك".

وشاركت عبير رأيها بتقنيات الذكاء الاصطناعي: "مش بحب حاجة من الحاجات دي، ونفسي الموبايل ينتهي ونرجع لعصر التليفون الأرضي".