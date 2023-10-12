بالصور - ياسمين صبري تطل بالحجاب من أبو ظبي

ميرنا وليد - بيروت - لفتت الممثلة المصرية ياسمين صبري الأنظار إليها خلال ظهورها في الشيخ زايد بأبو ظبي، وشاركت الممثلة مجموعة من الصور والفيديوهات على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، من زيارتها.



ووظهرت ياسمين صبري مرتدية العباءة والحجاب خلال زيارتها لمسجد الشيخ زايد بأبو ظبي، وعلقت ياسمين :" شكراً جزيلاً حكومة أبو ظبي و دائرة الثقافة والسياحة أبو ظبي على الدعوة الجميلة لزيارة جامع الشيخ زايد الكبير، شكراً جزيلاً على طيبة أخلاقكم، زيارة تسعد العين والروح".

وكانت قد أطلت ياسمين في إحدى مباريات NBA التي أقيمت في أبو ظبي.

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