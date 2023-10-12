فيفي عبده عن أحداث فلسطين الراهنة: "والله حرام اللي بيحصل ده"

محمد اسماعيل - القاهرة - طالبت الفنانة فيفي عبده، من متابعيها الدعاء لفلسطين وأهلها، في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها وتعرضها لقصف من العدوان الصهيوني الإسرائيلي.

وكتبت فيفي، عبر حسابها على إنستجرام: "ربنا ينصر فلسطين وأهل فلسطين.. الرجاء يا جماعة ندعيلهم وندعمهم بكل اللي نقدر عليه، أبسط حاجة بنشر الوعي والحقيقة".

وأضافت: "اللهم ألطف بغزة وشعبها وأطفالها الأبرياء والله حرام اللي بيحصل ده ظلم يا رب أنصرهم، أنت قادر على كل شيء".

جدير بالذكر أن فيفي عبده كانت آخر أعمالها الفنية عام 2022 بمسلسل "شغل في العالي" بطولة شيرين رضا ومروان يونس، بيومي فؤاد، ونضال الشافعي، وإخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.