بحضور أسرته.. تكريم اسم الفنان محمود ياسين بالقومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي؛ احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل محمود ياسين، في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣، بالمسرح القومي.

تقام الاحتفالية تحت رعاية وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.

يتضمن برنامج الحفل، عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل محمود ياسين، ثم تتحدث الفنانة رانيا محمود ياسين والكاتب عمرو محمود ياسين عن الجوانب الإنسانية والفنية للراحل محمود ياسين.

كما تعزف الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات الغربية "موتسارت وبيتهوفن" يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية بالمركز عمرو إمام/ كلارينت، مصطفى سعيد/ كلارينت، رنا نوفل/ آلة الفلوت.

ويختتم حفل التكريم، بإهداء أسرة الراحل محمود ياسين، درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية.