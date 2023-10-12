شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات "مستر إكس" تقترب من 243 مليون جنيه فى السعودية خلال 12أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتواصل عرض فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى في دور العرض السعودية للأسبوع الـ 12 حيث يعد الفيلم العربى الأكثر استمراراً في دور العرض السعودية لهذا العام، لاسيما وأنه يحقق إيرادات كبيرة منذ طرحه في السينمات السعودية حيث وصلت إيراداته حتى الآن إلى 29.485.682 مليون ريال سعودى بما يعادل 242 مليوناً و850 ألف جنيه مصري، محققاً أعلى إيرادات للأفلام المصرية التي عرضت في السعودية هذا العام.

وتوقفت إيرادات فيلم "مستر إكس" عند 35 مليوناً و350 ألف جنيه في شباك التذاكر المصرى بعد طرحه في دور العرض يوم 28 يونيو الماضى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى 2023، واستمر عرضه طوال موسم الصيف.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال لكي يطلقوا زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

وتعتمد أحداث فيلم مستر إكس على ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف وعلى رأسهم عمرو يوسف، أكرم حسنى، ريم مصطفى، مى عمر، مصطفى خاطر، رانيا منصور، صبرى فواز، فرح الزاهد، بيج رامى، علاء مرسى، حجاج عبد العظيم، أحمد فهيم ومن نجوم الرياضة مجدى عبد الغنى، جمال حمزة، إبراهيم فايق.