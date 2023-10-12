تسوية مالية كبيرة.. الكشف عن تفاصيل طلاق أريانا غراندي ودالتون غوميز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “ديلي ميل” عن التفاصيل الدقيقة لتسوية طلاق أريانا غراندي ودالتون غوميز مقابل ملايين الدولارات.

وقالت إن الزوجين “أنهيا طلاقهما الأسبوع الماضي بعد عامين من الزواج، وإن أريانا، التي تقدر ثروتها الصافية بنحو 240 مليون دولار، انتقلت منذ ذلك الحين مع صديقها إيثان سلاتر، بينما تم تصوير دالتون وهو يقبل الممثلة مايكا مونرو في وقت سابق من هذا الأسبوع”.

وتنص وثائق المحكمة، وفقًا لـ”ديلي ميل”: يقر الطرفان بأن (دالتون) مُنح استخدامًا مجانيًا لمدة ثلاثين (30) يومًا لمقر الإقامة العائلي في لوس أنجلوس… ودفع مبلغ 1,250,000 دولار أميركي معفاة من الضرائب من (أريانا)، بدلاً من أي مدفوعات النفقة الزوجية المستحقة.

ويقر الطرفان بأنه لن تكون هناك نفقة زوجية دائمة يدفعها أحد الطرفين للطرف الآخر في هذه المسألة. هذا التنازل عن النفقة الزوجية الدائمة غير قابل للتعديل، بغض النظر عن أي تغييرات في الظروف الصحية أو المالية الخاصة بالطرفين”.

ووفقا للتقارير، فقد اتفق الزوجان على سداد الرهن العقاري بقيمة 6 ملايين دولار لشراء منزلهما في لوس أنجلوس.

وسيقومون بعد ذلك بطرح العقار المذهل في السوق وتقسيم بيع القصر بنسبة 50/50.